Венгер: «Сейчас я не могу дать Санчесу отдохнуть»

Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер высказал обеспокоенность состоянием одного из ключевых игроков "канониров" Алексиса Санчеса.

"До отбытия в расположение сборной Чили Санчес выглядел изнурeнным. Но если я спрошу его, устал ли он, вы догадаетесь, как он ответит. В какой-то момент я дам ему отдохнуть. Но сейчас у меня мало выбора. У нас нет Окслэда-Чэмберлена, Рэмзи, Уолкотта, Уилшира, Уэлбека. В нападении я не могу подвергать игроков ротации", - сказал Венгера.