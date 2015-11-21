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    Венгер: «Сейчас я не могу дать Санчесу отдохнуть»

    Главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер высказал обеспокоенность состоянием одного из ключевых игроков "канониров" Алексиса Санчеса.

    "До отбытия в расположение сборной Чили Санчес выглядел изнурeнным. Но если я спрошу его, устал ли он, вы догадаетесь, как он ответит. В какой-то момент я дам ему отдохнуть. Но сейчас у меня мало выбора. У нас нет Окслэда-Чэмберлена, Рэмзи, Уолкотта, Уилшира, Уэлбека. В нападении я не могу подвергать игроков ротации", - сказал Венгера.

    Источник: Goal.com

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    21.11.2015 12:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +93

      Deuced 21 ноября 2015, 15:50

      лучший игрок АПЛ на данный момент

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