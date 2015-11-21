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    «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Онлайн-трансляция

    «Ливерпуль» входит в новую эпоху с приходом Юргена Клоппа, и матч с лидером чемпионата «Манчестер Сити» станет первой серьезной проверкой на прочность новой команды мерсисайдцев.

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» - «Манчестер Сити». Начало в 20:30, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.11.2015 19:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 21 ноября 2015, 21:17

      альтернативный вариант включить ТВ и смотреть.. главно не овноНТВ-

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