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    Примера. «Барселона» разгромила «Реал Мадрид»

    В матче 12-го тура Примеры "Барселона" разобралась с "Реалом", отправив в ворота мадридцев четыре безответных мяча. Дублем в этой игре отметился Суарес, еще по одному голу записали на свои счета Неймар и Иньеста.

    Чемпионат Испании. Примера. 12-й тур

    Реал – Барселона – 0:4 (0:2) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Суарес, 10; 0:2 – Неймар, 38; 0:3 – Иньеста, 53; 0:4 – Суарес, 73.

    Барселона: Браво, Альба, Маскерано (Матье, 27), Пике, Алвес, Бускетс, Ракитич (Месси, 56), Иньеста (Эль-Хаддади, 75), Роберто, Неймар, Суарес.

    Реал: Навас, Марсело (Карвахаль, 59), Рамос, Варан, Данило, Кроос, Родригес (Иско, 55), Модрич, Бэйл, Роналду, Бензема.

    Предупреждения: Родригес, 21; Алвес, 31; Рамос, 50; Карвахаль, 82; Бускетс, 90+1.

    Удаление: Иско, 82.

    Судья: Давид Фернандес Борбалан.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.11.2015 22:07
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +12

      Alan Shearer 22 ноября 2015, 19:27

      Я болельщик FC Barcelona.Реал играли как школьники,barcelona их возила.Естественно Роналду сказал правильно "С таким тренером,нам не чего не светит". Карло , был однозначно лучше.Читал много коментов , говорили "Моур , тоже так начинал".Но посмотрим..

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      Рейтинг: +19

      alladin13 22 ноября 2015, 19:10

      Роналду чмырь, нехорошо играл Рамос. Если мля сказали, что Рамоса не будут напрягать из-за травмы, то это не даёт ему право так грубить. Марсело лучший. Я думаю, любая команда с удовольствием возьмёт такого мастера. Остальные пукло. Во всяком случае во вчерашней игре.

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      Рейтинг: +9

      FiFa_2015 22 ноября 2015, 05:30

      Ещё офсайды у Реала забавные, мне нравится судейство)))

      0
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 22 ноября 2015, 01:59

      Этот матч наглядно показал кто есть зализаный)Петушок очнулся на поле первый раз на 68 минуте играя с начала матча, и то не реализовав 100% выход 1 на 1,где Браво просто схавал говняшку. Зато всяким Альмериям по 5 отгружать он могёт,как и получать за такие достижения золотые мячики)Ни разу не болею ни за барсу ни за реал,но этот матч лишний раз доказал что Роналду это всего лишь понт, показывать который он может только в матчах с ниочемными командами)а в матче где противостоит сильный соперник, где нужно было показать все свои супер качества,доказать всем на деле что ты лучший, раз сам заявляешь такое,и лидер, переоцененный сдулся и с кислой миной ходил,чуть ли не хныкая)Лидеры так не поступают а землю грызут ,независимо от результата. Ему бы с Тотти пример брать.Человек ни когда не понтуется и все время бьется на поле до конца.Поэтому его и уважают даже болельщики соперников,так как наглядно видят что он за клуб до конца в любой ситуации. Месси даже сидя на скамейке лучше гелялюбителя выглядел)Ну а уж когда он на поле,все сразу встает на свои места...

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      Рейтинг: +9

      FiFa_2015 > Недовольный 22 ноября 2015, 05:29

      Ты всё верно сказал, Месси такой же .. НИ О ЧЁМ !!!! Полностью с тобой согласен! Оба ВАТНЫЕ!

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      Рейтинг: -305

      Недовольный > FiFa_2015 22 ноября 2015, 06:55

      у тебя со зрением проблемы!?или ты араб,и читаешь справа налево!?0_х. скорее твой мозг ВАТНЫЙ. Мистер Мессито очень даже о чем в сравнении с Роналду)Он это уже не раз показывал в важных и не очень матчах,и продолжает показывать своим поведением как на поле,так и за его пределами)А твой гелиевый всё свои кубики в фильме о себе же светит,да в своем мозгу лидером себя считает.Аргентинец за 30 минут проведенных на поле был в 100% полезнее гома проведшего весь матч)Вот он то настоящий лидер,только оно ему не нужно,поэтому он предпочитает просто делать то,что умеет лучше всех в данный момент на земле-играть в футбол.А Роналду, может и отличный игрок,но он всегда будет чуточку уступать Лео и не станет лучшим,так как последний просто психологически крепче.

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      Рейтинг: +519

      Dammit 22 ноября 2015, 00:42

      Мадрид было жаль. Иско,Марсело Рамос-старались.
      Криштиану,к сожалению,был никчёмен,как обычно, и даже не подловил момент,чтобы симулировать или попасть в пустые,ну или с пенальти.
      За тех,кто бился было обидно.Выше перечисленные Иско,Марсело,Рамос,Навас,Модри
      ч Кросс и т.д.

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 22 ноября 2015, 00:25

      Думаю Перес поддержит Бенитеса, типа с кем не бывает))

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 21 ноября 2015, 23:58

      За то про Роналду кино сняли))))

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      Рейтинг: +30

      KTO_ECJlu_HE_9 21 ноября 2015, 23:19

      Скорость бэйла не помогла, бензема уснул, роналду видимо не тем гелем голову намазал. Всех болел барсы с победой. Заслуженно и уверенно, реал был жалок

      13
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      Рейтинг: +22

      armbarm 21 ноября 2015, 23:12

      Бенитес опять доказал, что он тренер низкого класса. А Барселона как всегда на высоте!

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      Рейтинг: +24

      tims 21 ноября 2015, 23:04

      Мадридские девочки обделались. Кристина на грани суицида. Не из-за проигрыша, из-за того что никто не обращал внимания на её небриолиненную причёску. А она так старалась. Ну и просчёт тренера... Выпустил бы на поле Дионисию Черышеву. И королевские хабалки выиграли бы со счётом не меньше 5:0.

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