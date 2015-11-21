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    АПЛ. «Челси» обыграл «Норвич», «Арсенал» уступил «Вест Бромвичу» и другие результаты

    В матче 13-го тура АПЛ "Челси" с минимальным счетом сумел победить "Норвич" – 1:0. Победу синим принес точный удар Диего Косты. А вот другой лондонский клуб "Арсенал" не смог в гостях справиться с "Вест Бромвичем" – 1:2.

    В другой встрече вечера "Эвертон" не оставил никаких шансов "Астон Вилле", отправив в ворота соперника четыре безответных мяча. В свою очередь "Лестер" так же уверенно разобрался на выезде с "Ньюкаслом" – 3:0.

    Гол Бояна Кркича принес "Стоку" три очка в матче с "Саутгемптоном". А "Суонси" и "Борнмут" расписали голевую ничью – 2:2.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 13-й тур

    Челси – Норвич – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Коста, 64.

    Эвертон – Астон Вилла – 4:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Баркли, 17; 2:0 – Лукаку, 28; 3:0 – Баркли, 42; 4:0 – Лукаку, 59.

    Ньюкасл – Лестер – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Варди, 45; 0:2 – Ульоа, 62; 0:3 – Оказаки, 83.

    Саутгемптон – Сток Сити – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Кркич, 10.

    Суонси – Борнмут – 2:2 (2:2)

    Голы: 0:1 – Кинг, 10; 0:2 – Гослинг, 26; 1:2 – Айю, 28; 2:2 – Шелви, 39 (с пенальти).

    Вест Бромвич – Арсенал – 2:1 (2:1)

    Голы: 0:1 – Жиру, 28; 1:1 – Моррисон, 35; 2:1 – Артета, 40 (в свои ворота).

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.11.2015 19:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +792

      JI e x a 21 ноября 2015, 22:21

      Да уж... сегодня футбольная фортуна не то что отвернулась от Арсенала, а еще и выставила при этом свою толстенную жопу =) При одном ударе в створ ворот ВБА выигрывает матч со счетом 2 1..... Представляю, как обидно игрокам, еще и пеналь не забили, гребанный Касорла))

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