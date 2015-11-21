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    Ван Гаал: «Я сразу говорил Янузаю, чтобы он не переходил в «Боруссию»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал рассказал о том, что он отговаривал полузащитника Аднана Янузая от аренды в «Боруссию». В настоящий момент игрок провел всего 6 матчей за новую команду.

    «В "Боруссии" все игроки – не ниже определенного уровня. Я сразу говорил, что переходить туда рискованно. Там нужно конкурировать с игроками выше классом, что непросто. Это сравнимо с ситуацией в "Манчестер Юнайтед". Я желал, чтобы Янузай играл в каждом, поэтому хотел, чтобы он остался в Англии. Но он предпочел "Боруссию", — заявил ван Гаал.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.11.2015 10:52
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +619

      ManUtd-Volgograd 21 ноября 2015, 21:14

      Зачем его вообще было в аренду отдавать? Депая на банку посадили, Янга в защите моринуют. Приходится Лингарда прокачивать, а он явно не тянет до основы. Янузай гораздо сильнее!

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      Рейтинг: +22

      Igreks 21 ноября 2015, 11:52

      Луи мудрый человек!!! Предупреждал мальчика ведь

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