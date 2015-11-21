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    АПЛ. Швайнштайгер принес «МЮ» победу над «Уотфордом»

    В матче 13-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" в гостях сумел минимально обыграть "Уотфорд" – 2:1.

    На гол, который провел в самом начале матча Мемфис Депай, хозяева ответили точным ударом с пенальти в исполнении Троя Дини и едва не спасли ничью. Тем не менее "манкунианцы" все же смогли дожать своего соперника – победную точку поставил Бастиан Швайнштайгер.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 13-й тур

    Уотфорд – Манчестер Юнайтед – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Депай, 11; 1:1 – Дини, 86 (с пенальти); 1:2 – Швайнштайгер, 90.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.11.2015 17:36
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 23 ноября 2015, 06:01

      там же автогол Дини был а сегодня уже Швайни ?

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      Рейтинг: +117

      Marchen 22 ноября 2015, 12:32

      он просто зверь! Швайни такие матчи выдает!

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      Рейтинг: +7

      Nurbek Taraz 21 ноября 2015, 17:53

      А значит минимально победила

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