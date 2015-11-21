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    «Локомотив» — «Анжи». Онлайн-трансляция

    Несколько раз оступившись, «Локомотив» Игоря Черевченко все еще на ходу и продолжает биться за чемпионство. «Железнодорожники» отстают от ЦСКА всего на 6 очков, но для закрепления успеха красно-зеленым предстоит вновь сразиться с занимающим последнее место «Анжи».

    У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Локомотив" - "Анжи". Начало в 19:00, не пропустите!

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.11.2015 18:30
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