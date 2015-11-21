«Локомотив» — «Анжи». Онлайн-трансляция

Несколько раз оступившись, «Локомотив» Игоря Черевченко все еще на ходу и продолжает биться за чемпионство. «Железнодорожники» отстают от ЦСКА всего на 6 очков, но для закрепления успеха красно-зеленым предстоит вновь сразиться с занимающим последнее место «Анжи».

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Локомотив" - "Анжи". Начало в 19:00, не пропустите!