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    РФПЛ. «Локомотив» в Черкизово уступил «Анжи»

    В матче 16-го тура РФПЛ московский "Локомотив" в Черкизово, несмотря на имеющееся преимущество, не сумел совладать с "Анжи" – 0:2. Победу махачкалинцам принесли Исламнур Абдулавов и заменивший его Янник Боли.

    Чемпионат России. РФПЛ. 16-й тур

    Локомотив (Москва) – Анжи (Махачкала) – 0:2 (0:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 0:1 – Абдулавов, 55; 0:2 – Боли, 70.

    Локомотив: Гилерме, Денисов, Чорлука, Дюрица, Шишкин, Тарасов (Фернандеш, 75), Коломейцев, Самедов, Майкон (Касаев, 63), Ал. Миранчук, Шкулетич (Ниасс, 46).

    Анжи: Помазан, Агаларов, Гаджибеков, Тагирбеков, Жиров, Тигиев, Мкртчян, Эбесилио (Ещенко, 62), Хадарцев (Гасанов, 90), Максимов, Абдулавов (Боли, 57).

    Предупреждения: Абдулавов, 15; Гаджибеков, 24; Агаларов, 33; Дюрица, 39.

    Судья: Виталий Мешков (Дмитров).

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.11.2015 20:54
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +34

      15426378s 22 ноября 2015, 13:44

      ну ведь не правдоподобно как-то....

      0
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      Рейтинг: +96

      CSKA-39- 22 ноября 2015, 12:05

      Это вы по причине наличия лишь одной извилины в бошке своей матерей оскорбляете? Я не удивлен, макака ты вшивая!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +5

      FC Terek-95 21 ноября 2015, 23:43

      Ну на конец то молодцы!!! Поздравляю братья!!!

      0
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      Рейтинг: +96

      CSKA-39- > FC Terek-95 22 ноября 2015, 12:07

      Братья по разуму? Молодец, вам с одной извилиной нужно вместе держаться!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +7

      сканер > CSKA-39- 22 ноября 2015, 16:51

      не ассоциируй себя с животным,и тебя не обидят!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4351

      Yurok161 21 ноября 2015, 22:50

      Приятный результат.С победой Анжи!

      1
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      Рейтинг: +12466

      Вомбат 21 ноября 2015, 21:29

      Во втором тайме почему-то Локо сдал (после перерыва?), а Анжи прибавил. Был бы Ньясс, в первом тайме Локо вышел бы вперед и мог бы играть на контратаках. А так пришлось выпускать Ньясса и Касаева, но было уже поздно. Анжи контролировал игру. Что ж, этот результат - в пользу Зенита.

      1
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      Рейтинг: +6867

      Антибиотик 21 ноября 2015, 21:21

      Поздравляю с победой Анжи и их болельщиков. Хотел видимо наш тренер без напряга выиграть, оставив на скамейке Ниасса, Ндингу и Касаева, за что и поплатился.

      0
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      Рейтинг: +111

      lifter025 > Антибиотик 21 ноября 2015, 22:26

      Спасибо,удачи тебе и Локо в следующих играх...

      -1
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo > Антибиотик 22 ноября 2015, 11:15

      Главное - сделать выводы и бить Спортинг. А Анжи с победой! Матч первого круга был поинтереснее, Локо тогда выиграл, но очень приятное впечатление Анжи оставили

      -1
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      Рейтинг: +3897

      minaev23 21 ноября 2015, 21:14

      "Лестер" и "Ростов" клубы побратимы!

      3
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 21 ноября 2015, 21:13

      Ростов имеет очень хорошие шансы на успех в этом сезоне.
      Бердыев медали может завоёвывать, хорошо работает.

      1
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      Рейтинг: +3897

      minaev23 21 ноября 2015, 21:05

      Красавчики!!!!! Респект и уважуха Дагестану и Самаре!!!! Ростовушка возможно будет в трёх очках от ЦСКА.Надо побеждать "Уфу".Но те злые , бодаться будут!

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > minaev23 21 ноября 2015, 21:43

      Забодаем их)))

      1
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      Рейтинг: +554

      CSKA №1 21 ноября 2015, 21:01

      ЦСКА будет чемпион,Локо 2_й !!!Ванга так предсказала(((

      -3
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      ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv > CSKA №1 21 ноября 2015, 21:15

      ты в сортах навоза разбираешься.. молодца значит ты и есть овночист

      -2
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > CSKA №1 21 ноября 2015, 21:46

      Иди в ОПУ и бабка твоя сумашедшая

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +554

      CSKA №1 > андрей андреев 24 ноября 2015, 22:17

      Опять Ростовский очкошник(((Офнись уже,днина

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      Рейтинг: +554

      CSKA №1 > BAIv 24 ноября 2015, 22:18

      Кубань гавно-это факт!

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