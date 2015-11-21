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    РФПЛ. «Зенит» разгромил «Урал»

    В рамках 16-го тура РФПЛ "Зенит" на "Петровском" добился уверенной победы в матче с "Уралом" – 3:0.

    В первом тайме в составе сине-бело-голубых гол прямым ударом со штрафного провел Эсекьель Гарай, а во втором – успех петербургской команды развил Артем Дзюба и Хави Гарсия.

    Чемпионат России. РФПЛ. 16-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Урал (Екатеринбург) – 3:0 (1:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 – Гарай, 10; 2:0 – Дзюба, 75; 3:0 – Хави Гарсия, 88.

    Зенит: Лодыгин, Смольников (Анюков, 65), Ломбертс, Гарай, Кришито, Юсупов, Витсель, Хави Гарсия, Данни (Халк, 66), Шатов (Рязанцев, 83), Дзюба.

    Урал: Жевнов, Данцев, Мартынович, Фонтанелло, Фидлер, Сапета (Гогниев, 76), Асеведо, Емельянов, Кулаков, Ставпец (Бурмистров, 46), Манучарян (Билоног, 84).

    Предупреждения: Мартынович, 47; Шатов, 54; Юсупов, 80.

    Судья: Сергей Карасев (Москва).

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.11.2015 18:19
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 21 ноября 2015, 20:19

      Отлично
      Гарай сочно положил
      Всех с победой!

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 21 ноября 2015, 19:24

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      только Уралы проект и может побеждать

      -4
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      Рейтинг: +12466

      Вомбат > REDWHITE_ 21 ноября 2015, 19:40

      А Валенсия, Лион и Гент слабее Уралов?

      2
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      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit > REDWHITE_ 21 ноября 2015, 20:18

      Мы в плей-офф ЛЧ, а вы в...

      2
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      ...
      Рейтинг: +134

      Зенит*SPB > REDWHITE_ 21 ноября 2015, 20:31

      сказал чушь,наверное от злости)))

      2
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      Рейтинг: +11366

      alp > REDWHITE_ 22 ноября 2015, 00:27

      меняй ник на ред=блю, чувак )) с кб ниче не светит ))

      0
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      Рейтинг: +134

      Зенит*SPB 21 ноября 2015, 18:38

      отличный матч провел Зенит,заслуженная победа!!!Урал молодцы,бились до последнего,но опыт есть опыт!!!!интересный матч,но впереди БАРСА С РЕАЛОМ)))

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      Рейтинг: +146

      Misha78 21 ноября 2015, 18:35

      Победа, это хорошо, но игра в исполнении Зенита желает лучшего...

      0
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      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP 21 ноября 2015, 18:31

      Как ни странно???ахахаха,матч пересмотри)))

      1
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