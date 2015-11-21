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    Ван Гаал: «От Депая ожидал большего»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал признался, что уровень игры, показанный полузащитником команды Мемфисом Депаем, несколько его разочаровал.

    «Конечно, я ожидал большего от него. В противном случае он сейчас был бы в составе, а я не искал бы другие варианты и не сохранил бы Джесси Лингарда и Андреаса Перейру.

    Сейчас он должен бороться за место в команде, что он и делает, так что я удовлетворен им. Есть шанс, что он сыграет в субботу. Я должен сравнить его с другими игроками. У меня нет проблем с футболистами, но иногда они находятся вне поля, так как их конкуренты пребывают в лучшей форме», — заявил ван Гаал.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.11.2015 09:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 21 ноября 2015, 13:09

      Вали уже домой!!Потратил кучу денег,игры нету,мысли тоже,команда играет без задора!Уберите его уже!

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