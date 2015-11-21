Ван Гаал: «От Депая ожидал большего»

Вали уже домой!!Потратил кучу денег,игры нету,мысли тоже,команда играет без задора!Уберите его уже!
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал признался, что уровень игры, показанный полузащитником команды Мемфисом Депаем, несколько его разочаровал.
«Конечно, я ожидал большего от него. В противном случае он сейчас был бы в составе, а я не искал бы другие варианты и не сохранил бы Джесси Лингарда и Андреаса Перейру.
Сейчас он должен бороться за место в команде, что он и делает, так что я удовлетворен им. Есть шанс, что он сыграет в субботу. Я должен сравнить его с другими игроками. У меня нет проблем с футболистами, но иногда они находятся вне поля, так как их конкуренты пребывают в лучшей форме», — заявил ван Гаал.