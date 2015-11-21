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    Катульский: «Во времена кризиса Шатов однажды добирался до базы в багажнике»

    Бывший футболист «Зенита» и «Урала» Алексей Катульский рассказал о том, как он играл с нынешним полузащитником сине-бело-голубых Олегом Шатовым в Екатеринбурге.

    «Есть хороший район, в котором жила половина команды. Добирались на одной машине на тренировки. Как только не набивались в нее. Однажды у меня Шатов в багажнике ехал. Произошло это во время кризиса, когда более трех месяцев не платили зарплату. Олег был самым молодым, в салоне ему места не хватило», — поделился Катульский.

    Источник: ФК «Зенит»

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    21.11.2015 09:38
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 21 ноября 2015, 14:30

      В багажнике Рэйнжроаера? Это не багажник-это машина на 7 мест)))))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 21 ноября 2015, 13:07

      а кто такой Шатов?

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -42

      Zenit_EKB_88 21 ноября 2015, 13:06

      эТО РЕАЛЬНОСТЬ И ОНА БЫЛА Шатов наш Уральский

      1
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