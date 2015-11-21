Отец Нойштедтера: «Роман может рассмотреть предложение российского клуба»

Третье правило: по решению федерации, например РФС, футбольное гражданство может поменять игрок, который выступал в неофициальных матчах за сборную «A». Тут тоже есть условия. Если игрок не играл в официальных матчах за сборную «A» и он хочет получить футбольное гражданство страны «B», то кроме решения федерации ему нужно соблюсти один из критериев. Он должен либо прожить пять лет на территории страны «B», либо его мать, отец или бабушка с дедушкой должны быть рождены на территории страны «B». При наличии любого из этих критериев, при условии, что футболист не играл в официальных матчах, он может поменять футбольное гражданство, не обращаясь при этом в ФИФА.
Петр Нойштедтер, отец полузащитника «Шальке-04» Романа Нойштедтера, прокомментировал интерес сборной России к своему сыну.
– В сборной России серьезная конкуренция. В опорной зоне могут сыграть Денисов, Тарасов, Глушаков, Дзагоев...
– А где нет конкуренции? Рома сейчас ищет новый вызов. Ему предлагают продлить контракт в "Шальке", он сказал, что подумает. В принципе в Гельзенкирхене молодая команда, сын хочет чего-то с ней достичь. Но другие клубы, знаю, тоже следят за ним. Его контракт заканчивается летом 2016-го.
– Как Роман отреагирует, если появится предложение из сильного российского клуба?
– Опять-таки вопрос не ко мне. Но, конечно, можно было бы его рассмотреть. Еще раз замечу, московские клубы, "Зенит" сейчас прогрессируют.
– Вы хотели бы, чтобы сын поиграл за Россию?
– Почему нет?