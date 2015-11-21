«Зенит» – «Урал». Онлайн-трансляция

Блистающий в Лиге чемпионов «Зенит» уже к середине чемпионата близок к тому, чтобы выбыть из чемпионской гонки. Чтобы навязать конкуренцию ЦСКА, команде из Санкт-Петербурга нужно набирать максимум очков в матче с «Уралом», который жаждет реабилитироваться за серию поражений в чемпионате и кубке страны.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Зенит" - "Урал". Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 16:30, не пропустите!