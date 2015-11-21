Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Шакири: «Уровню «Золотого мяча» соответствуют лишь Месси и Роналду»

    Полузащитник «Сток Сити» Джердан Шакири назвал своих фаворитов в битве за звание лучшего футболиста по итогам 2015 года.

    «Надеюсь, когда-нибудь «Золотой мяч» достанется и швейцарскому футболисту. Думаю, что все игроки мечтают о завоевании этого трофея. Роналду и Месси в этом году забили много голов и выиграли титулы. Поэтому будет нелегко опередить их. Надеюсь, в будущем найдется игрок, который сможет бросить им вызов. Но на данный момент уровню «Золотого мяча» соответствуют лишь Роналду и Месси. Я сам считаю, что у Месси больше шансов на победу», — заключил Шакири.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.11.2015 07:36
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11