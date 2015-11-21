«Амкар» – «Рубин». Онлайн-трансляция

К моменту начала 16-го тура РФПЛ пермский «Амкар» и казанский «Рубин» подошли с равным количеством очков. Команды имеют отличную возможность укрепиться на 10-м месте в турнирной таблице и поближе подобраться к первой ее половине.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: "Бомбардир" будет вести текстовую трансляцию матча "Амкар" - "Рубин". Комментатор – Андрей Ковалев. Начало в 12:00, не пропустите!