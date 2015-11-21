Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Ребров: «Если бы я не играл за такой великий клуб, как «Спартак», никогда бы не оказался в сборной»

    Дебютант сборной России Артем Ребров поблагодарил московский «Спартак» за возможность попасть в национальную команду.

    «Многие играют долгие годы за различные клубы и показывают высокий уровень, но не получают вызова в национальные команды. И если бы я не играл за такой великий клуб, как «Спартак», думаю я никогда не оказался в сборной. Я счастлив тут, чтобы не происходило, как бы не было тяжело. И мои партнеры всегда будут для меня самыми лучшими из всех, потому что это моя команда», — заключил Ребров.

    Источник: Instagram

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.11.2015 06:48
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +81

      Любер 21 ноября 2015, 16:14

      Болтай меньше. Больше внимания игре.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 21 ноября 2015, 09:38

      Если бы ты играл не в Спартаке,а в другой команде,то ты бы был уже в Англии или ещё где-нибудь за рубежом.

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11