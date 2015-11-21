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    Юран: «С такой зарплатой Денисов смело может сидеть в дубле «Динамо»

    Бывший игрок "Спартака" Сергей Юран прокомментировал информацию о переговорах между агентом полузащитника "Динамо" Игоря Денисова и руководством красно-белых.

    "Если Федун не мог договориться с Дзюбой, то в данном случае очевидно, что 5 миллионов евро он Денисову не даст. В этой ситуации все зависит от Игоря: если он готов идти на понижение зарплаты — это одна история, если нет — другая. У него большая семья, четверо детей. Он смело может сидеть в дубле «Динамо». На Евро он был, поэтому не уверен, что для него определяющим фактором является игровая практика. Однако если переход состоится, допускаю новые склоки — уже с Аленичевым. Не исключаю, что с Денисовым он не справится, учитывая ситуацию с Глушаковым и Комбаровым", - считает Юран.

    Источник: Известия

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    21.11.2015 06:05
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 21 ноября 2015, 16:17

      Не дай Бог, чтобы этот отщепенец( пусть и не плохой футболист) оказался в " Спартаке"

      0
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      Рейтинг: +223

      Dinamo4emp 21 ноября 2015, 11:29

      Какая разница какая у него зарплата если он в Динамо один из лучших

      1
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 21 ноября 2015, 09:32

      Денисов скряга и дешевый склочник

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