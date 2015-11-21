Герасимец: «Урал» в матче с «Зенитом» не будет играть от обороны»

Бывший игрок «Зенита» Сергей Герасимец поделился ожиданиями от матча 16-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом».

«Скрипченко обязательно учтет все сильные стороны «Зенита», подготовит что-то для нейтрализации Халка. Нашим защитникам нужно быть предельно внимательными - не думаю, что «Урал» приедет играть от обороны, надеясь на итоговые 0:0.

На сегодняшний день «Урал» - конкурентоспособная команда. Я уверен, что в этом сезоне она не будет бороться за выживание. Претендовать на более высокие места - борьбу за еврокубки - на фоне наших грандов им будет сложно. Но отстоять седьмую или восьмую позицию уральцам вполне по силам", - сказал Герасимец.