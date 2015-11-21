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    Герасимец: «Урал» в матче с «Зенитом» не будет играть от обороны»

    Бывший игрок «Зенита» Сергей Герасимец поделился ожиданиями от матча 16-го тура РФПЛ между «Зенитом» и «Уралом».

    «Скрипченко обязательно учтет все сильные стороны «Зенита», подготовит что-то для нейтрализации Халка. Нашим защитникам нужно быть предельно внимательными - не думаю, что «Урал» приедет играть от обороны, надеясь на итоговые 0:0.

    На сегодняшний день «Урал» - конкурентоспособная команда. Я уверен, что в этом сезоне она не будет бороться за выживание. Претендовать на более высокие места - борьбу за еврокубки - на фоне наших грандов им будет сложно. Но отстоять седьмую или восьмую позицию уральцам вполне по силам", - сказал Герасимец.

    Источник: Eurofootball

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    21.11.2015 05:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -42

      Zenit_EKB_88 21 ноября 2015, 13:04

      так то мы братья,так что мирная нечейка

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 21 ноября 2015, 06:06

      Какая разница. Свои 3-4 все равно огребёт.

      -1
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