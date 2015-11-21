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    Ловчев:«Отсутствие Широкова может говорить о том, что Аленичев в полной мере командой не управляет»

    Эксперт Евгений Ловчев высказал свое мнение о заявлении генерального директора "Спартака" Сергея Родионова относительно контракта полузащитника Романа Широкова.

    "Если это действительно так, и Аленичеву кто-то указывает на необходимость оставить игрока в запасе, это очень плохо. Решения клуба – это то, что за полем. То, что касается определения состава, тактики и замен, руководства игрой – это дело Аленичева.

    У «Спартака» крайне важная игра, которая должна показать, насколько Аленичев, тренерский состав и в целом клуб способен выходить из сложных ситуаций и насколько тренеры управляют командой и насколько Дмитрий независим. По тому, что я вижу и знаю – позиции у него на этот счет твердые.

    Кто сказал, что по окончании сезона Широков сам захочет продлить договор со «Спартаком»? А если Широкова в составе не окажется, это может говорить о том, что Аленичев сам командой в полной мере не управляет", - считает Ловчев.

    Источник: «Советский спорт»

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    21.11.2015 05:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 21 ноября 2015, 09:27

      Аленичева на мыло.

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