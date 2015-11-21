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    Сергей Ребров: «Судите справедливо!»

    Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров прокомментировал победу над "Олимпиком" (3:0) в матче 15-го тура УПЛ.

    "Всегда сложно играть после матчей сборных, особенно после таких успешных. Я рад, что те ребята, которые вышли на сегодняшнюю игру, отнеслись серьезно к этому сопернику, потому что мы имели проблемы с этой командой как в прошлом сезоне, так и в текущем. «Олимпик» - организованная команда, которая умеет обороняться. Мы не дали сегодня сопернику практически никаких шансов и, думаю, заслуженно добыли три очка.

    Все говорят, что судьи помогают «Динамо»... Да никто не помогает! Если у них люди три раза играют рукой, и им не дают карточку, а у нас только первый раз – и сразу желтая. При этом, когда игрока сзади бьют по ахилловому сухожилию, карточку не дают. Это ненормально. Я не говорю, что игра была слишком грубой или агрессивной, но если бьют сзади, то один раз можно предупредить, чтобы дальше пресечь эту грубость. Тем более, нам играть в еврокубках через несколько дней. Я не говорю, что кто-то должен благосклонно относиться к нашей команде. Судите справедливо", - сказал Ребров.

    Источник: ФК «Динамо» Киев

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    21.11.2015 04:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +300

      Zeff 21 ноября 2015, 07:08

      Как же вам не помогать. Вы же самые, самые.
      А Шахтёр теперь Львовский. Скоро, не дай бог, польским станет.
      Отдали бы его нам. Нам нужны хорошие команды. И вам хорошо: Киев- всё время чемпион.

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