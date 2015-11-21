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    Юран: «Краснодар» обыграет «Спартак»

    Бывший нападающий «Спартака» Сергей Юран прокомментировал заявление генерального директора красно-белых Сергея Родионова о том, что клуб расстанется с некоторыми ведущими футболистами и дал прогноз на матч 16-го тура РФПЛ с «Краснодаром».

    «10 лет я поиграл в Европе и нигде не слышал, что было такое заявление о том, что с кем-то расстаются, по ходу сезона. А тут, то Комбаровы называются, то Глушаков, то Широков сейчас. Широков один из ведущих игроков, но насколько он выйдет психологически готовым на матч и сделает свою работу? Когда звучат фамилии, что будут расставаться, будут ли биться футболисты?

    «Спартак» будет играть на победу в матче с «Краснодаром» и один из факторов – домашнее поле. Преимущество у «Краснодара», потому что «Спартак» играет неудачно в последнее время. Прогноз – 2:1 в пользу «Краснодара», - сказал Юран.

    Источник: «Матч ТВ»

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    21.11.2015 03:19
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +354

      REDAT 21 ноября 2015, 16:07

      Удачи нашим "Быкам"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Пу
      сть прогноз будет верный!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 21 ноября 2015, 09:52

      Я думаю 4:1 в пользу "Краснодара".

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      Рейтинг: +300

      Zeff 21 ноября 2015, 06:16

      Юран и компания известных в прошлом игроков, обгадили ЧМ 1994, и угробили хорошего тренера.

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