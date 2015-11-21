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    Парфенов: «Задача – набрать 11 здоровых игроков на следующий матч»

    Главный тренер "Тосно" Дмитрий Парфенов поблагодарил команду за самоотдачу в матче 22-го тура первенства ФНЛ против тульского «Арсенала»(2:3) и указал на кадровые проблемы.

    «Ребят можно поблагодарить за самоотдачу. Сражались в меньшинстве, забили голы. Но в конце не очень внимательно сыграли и пропустили. Силы не безграничны. Соперник хорошо контролировал мяч, в атаке собраны хорошие игроки. Они и решили исход матча. В Туле создана играющая команда.

    Что с травмированными? Задача – набрать 11 здоровых игроков на следующий матч. У нас еще выбыл из строя Ковальчик", - сказал Парфенов.

    Источник: ФНЛ

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    21.11.2015 02:53
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