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    Слуцкий: «В паузе больных и хромых постарались привести к общему знаменателю»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий накануне матча 16-го тура РФПЛ против «Крыльев Советов» подвел итоги первой части чемпионата.

    "Если не ошибаюсь, показатель в 36 очков для ЦСКА является повторением рекорда в чемпионатах России. График у нас очень напряженный, и ребята большие молодцы, что выдержали такую нагрузку: каждая игра чемпионата была сверхтяжелой, мы пробились через квалификацию Лиги чемпионов в групповой турнир, где матчи тоже проходят в напряженной борьбе. Пока бьемся на всех фронтах, но сил чуть-чуть не хватает, выбывают из строя ключевые игроки. Тот же поединок с «Краснодаром» и Фернандес, и Щенников играли с достаточно серьезными повреждениями, в первом тайме получил травму Вернблум. Конечно, футболисты у нас не железные, объем игр очень большой, но перед поединком с «Крыльями Советов» есть возможность чуть-чуть «зализать раны». Эта двухнедельная пауза была очень важна, мы всех наших больных и хромых постарались привести к общему знаменателю. Да, у Мусы и Думбия по два официальных матча, первый вернулся в расположение клуба только 20 ноября, второй — 19-го поздно вечером. Но у остальных была возможность немного перевести дух", - сказал Слуцкий.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    21.11.2015 02:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1496

      GM 21 ноября 2015, 12:13

      Похоже, у местных комментаторов чувство юмора в детстве ампутировали.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 21 ноября 2015, 09:32

      "Мы больных и хромых постарались привести к общему знаменателю" ухо
      режет, Леонид Викторович.

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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 21 ноября 2015, 08:57

      Слуц, зачем так про своих титановых парней? Они ж за тебя в огонь и в воду, а ты их "хромые и больные"... Они просто сильно устали.

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