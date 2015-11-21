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    Капелло назвал фаворитов Евро-2016

    Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло назвал команды, которые, по его мнению, будут главными претендентами на победу на чемпионате Европы 2016 года.

    «Фавориты – Испания и Германия. У сборной Англии есть большой потенциал за счет множества хороших молодых футболистов, но неизвестно, как они будут выглядеть летом. Сюрприз могут преподнести сборные Австрии и Польши», – говорит Капелло.

    Отдельно специалист прокомментировал возможности итальянской команды.

    «Сборная Италии становится лучше с каждым матчем, Конте проделывает хорошую работу. У нас есть молодые и интересные игроки, например, Бернардески. Мне еще нравится Берарди».

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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    21.11.2015 01:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +300

      Zeff 21 ноября 2015, 06:50

      Один из них несомненно Россия. Уж за такие деньги.
      А вообще то, конечно немцы.

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      Рейтинг: +17

      Dimon702 21 ноября 2015, 05:42

      Франция)

      0
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      Рейтинг: +224

      Ele13 21 ноября 2015, 02:02

      В принципе логичное мнение, я бы ещё добавила: Уэльс и Ирландию, ведь давно они не играли на Евро, мотивация запредельная, они могут навести шороху)

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