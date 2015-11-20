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    Орлов: «Игрок сборной Бразилии должен получать больше, чем игрок сборной России»

    Известный комментатор Геннадий Орлов поделился своим видением ситуации, сложившейся вокруг полузащитника «Динамо» Игоря Денисова.

    «Все бывает в футбольной жизни, внутри коллектива. Все зависит от головы, кто как относится к чему. Это его судьба, он сам так решает для себя. Не будешь же его воспитывать. Он 84-го года рождения. Его здесь перевоспитывали, ну, и… Он же профессионал, в конце концов, это большая для него потеря денег, если так произойдет, поэтому есть ли смысл? В «Зените» тогда они не понимали, он и Кержаков, они не понимали, зачем Халк нужен вообще в команде, как и, наверное, Витсель. Ну, что-то вот они считали, что раз они могут и без этих новых игроков. Но как-то их не переубедили. Но больше всего их, конечно, задели зарплаты. Но это последнее дело. Ну, в конце концов, игрок сборной Бразилии должен получать больше, чем игрок сборной России. То, что делает Халк с мячом на футбольном поле, это, конечно, выше мастерства наших доморощенных футболистов», – считает Орлов.

    Источник: «Эхо Москвы»

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    20.11.2015 22:06
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +40

      AZ-76 20 ноября 2015, 23:14

      Молодец, деда Гена!
      А как иначе?...Всё по делу сказал.

      1
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      Рейтинг: +119

      Дима1960 > AZ-76 21 ноября 2015, 00:00

      сказал идеально

      1
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      Рейтинг: +126

      B o O m > AZ-76 21 ноября 2015, 18:01

      хоть он и постоянно топит "по-доброму" за Зенит, ну тут сказал всё чётко...респект))

      1
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      Рейтинг: +96

      CSKA-39- 20 ноября 2015, 22:32

      Маразм у дедульки уже! В команде не допустима такая разница зарплат!

      1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > CSKA-39- 21 ноября 2015, 11:49

      А насколько разница?

      0
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      Рейтинг: +96

      CSKA-39- > андрей андреев 21 ноября 2015, 12:03

      Насколько я знаю там разница приблизительно в миллион евро.

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