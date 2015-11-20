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    Аленичев: «Все будут терять очки, а мы будем этим пользоваться»

    Главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев прокомментировал положение клуба в турнирной таблице РФПЛ. Напомним, после 15-и туров москвичи занимают шестую строчку.

    «Предполагал, что можем находиться на любом месте – хоть на первом, хоть на шестом. Но еще 15 игр впереди, ничего не потеряно. Ничего не потеряно. Если мы будем играть, как с «Краснодаром» в гостях и с «Зенитом» дома, то будем набирать очки. Ребята понимают, что ничего не потеряно. Все команды будут терять очки, а мы будем пытаться этим пользоваться», – говорит Аленичев.

    Также наставник поделился ожиданиями от матча 16-го тура против «Краснодара». Во втором туре встреча этих команд завершилась победой "Спартака" со счетом 1:0.

    «В Краснодаре провели одну из лучших игр. Команда выглядела очень и очень солидно. Такой целостной игры сейчас, возможно, не показываем. В то же время «Краснодар» прибавил. Две-три последние игры провел на уровне. Это тот «Краснодар», что и в прошлом сезоне. Но будет очень нелегко. Думаю, гости не откажутся от схемы 4–3–3, так что их состав на 99% я знаю. Особенно учитывая, что в хорошей форме находятся и Смолов, и Мамаев, и Ари».

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.11.2015 21:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 20 ноября 2015, 22:56

      Анжи и Терек почему то очков в матче с командой самого Алейничева не теряли

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