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    «ПСЖ» и Блан договорились о продлении контракта

    Главный тренер «ПСЖ» Лоран Блан достиг принципиальной договоренности с руководством клуба о продлении своего контракта.

    Сообщается, что сторонам осталось обсудить некоторые конкретные подробности, однако уже известно, что соглашение будет продлено на два года. Срок действия нынешнего договора истекает по окончании этого сезона.

    Блан работает главным тренером «ПСЖ» с лета 2013 года. Под его руководством клуб дважды стал чемпионом Франции, один раз выиграл Кубок страны, два раза – Кубок лиги, а также трижды стал обладателем Суперкубка.

    Источник: Le Parisien

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    20.11.2015 21:23
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