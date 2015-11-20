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    Агуэро сыграет с «Ливерпулем», Силва и Компани травмированы

    Главный тренер «Манчестер Сити» Мануэль Пеллегрини прокомментировал состояние некоторых игроков в преддверии матча 11-го тура АПЛ против «Ливерпуля».

    «Серхио здоров и готов вернуться на поле. Давид Силва все еще страдает от небольшого повреждения лодыжки, так что для него играть было бы риском. К сожалению, Самир Насри, Вильфрид Бони и Венсан Компани также травмированы. Одно из достоинств нашей команды состоит в том, что она не зависит от одного игрока, но с Серхио мы, конечно, сильнее», – говорит Пеллегрини.

    Матч «Манчестер Сити» - «Ливерпуль» состоится в субботу 21 ноября. Начало – в 20.30.

    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    20.11.2015 20:35
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