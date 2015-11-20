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    Бенитес: «Реал» всегда должен атаковать»

    Главный тренер «Реала» Рафаэль Бенитес рассказал о том, как его команда собирается играть против «Барселоны» в матче 12-го тура Примеры

    «Тактика зависит от состава, который у вас есть. Играть против «Барселоны» с «Эстремадурой», «Ливерпулем» и «Реалом» – это разные вещи. «Реал» всегда должен атаковать и забивать», – говорит Бенитес.

    Также наставник прокомментировал слухи о том, что игроки попросили его использоваться более атакующую тактику.

    «Я очень уважаю журналистов и их профессию. Находить информацию нелегко. Я хочу сказать каждому фанату «Реала»: эта инфомация – ложь. Никакой встречи с игроками или чего-то подобного не было».

    Источник: AS

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    20.11.2015 20:10
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +30

      ЦСКА 2015-2016 21 ноября 2015, 21:39

      реал не может победит классико.раел побеждает апл. рфс..... это факт

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