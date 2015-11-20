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    Давыдов: «Я никогда не отказывался играть за национальную команду»

    Нападающий «Спартака-2» и молодежной сборной России Денис Давыдов считает разговоры о своем нежелании играть за национальную команду спекуляциями.

    «В свете последних комментариев о нежелании играть за сборную своей страны, хочу заявить следующее: я никогда не отказывался играть за свою национальную команду! Для меня это большая честь! Поэтому попрошу прекратить все спекуляции на эту тему!», – написал Давыдов на своей странице в Twitter.

    Напомним, ранее наставник молодежной сборной Дмитрий Хомуха рассказал о нежелании некоторых футболистов играть за команду.

    Источник: Twitter

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    20.11.2015 19:56
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