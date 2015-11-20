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    Кобелев: «У нас с Денисовым был мужской разговор один на один»

    Главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев заявил, что у клуба нет конфликта с полузащитником Игорем Денисовым. Напомним, ранее появлялась информация о том, что футболист может быть отстранен от тренировок с основным составом.

    «Я считаю Игоря большим профессионалом. У нас с ним состоялся хороший мужской разговор один на один. Считаю, что мы поняли друг друга. Никаких конфликтов, о чем пишут в прессе, не было. Это рабочая ситуация, из которой пытаются раздуть скандал. Ни о каких санкциях к игроку, а уж тем более выставлении на трансфер, речи не идет», – рассказал Кобелев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.11.2015 19:44
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5873

      maygli 23 ноября 2015, 18:45

      Победила дружба??

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101

      Ver 21 ноября 2015, 10:38

      У Денисова репутация...так что теперь каждый раз газетчики из мухи слона будут раздувать...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +96

      CSKA-39- 20 ноября 2015, 22:22

      Андей, дал $изды Игорьку?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +580

      Измайловский Кочегар 20 ноября 2015, 21:07

      Может с ним Валуев поговорит? Он человек хороший, душевный. Умеет доходчиво объяснять.

      0
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      Рейтинг: +6335

      порт 20 ноября 2015, 20:53

      У нас с ним состоялся хороший мужской разговор один на один
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      А откуда тогда пронюхала пресса про всё это?

      0
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      Рейтинг: +381

      fadda 20 ноября 2015, 19:47

      Походу гарикдагестан неплохо опиздюлился,раз претензий не имеет.Андрей Николаевич человек серьёзный,как-никак)

      0
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