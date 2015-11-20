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    Занев: «Амкару» надо заработать минимум четыре очка за ближайшие три тура»

    Защитник пермского «Амкара» Петар Занев рассказал о планах команды на, оставшиеся до зимней паузы в чемпионате России, три тура, в которых красно-черным предстоит сыграть с «Рубином», «Крыльями Советов» и ЦСКА.

    «Я считаю, что нам надо заработать минимум четыре очка в оставшихся трех играх. Но хотелось бы, чтобы их было больше. Сейчас психологически мы настроены на то, чтобы дать бой любому сопернику, так как турнирное положение обязывает бороться до конца. Думаю, что мы являемся неприятной командой для наших предстоящих соперников. Им будет нелегко в борьбе с нами», - сказал Занев.

    Полную версию интервью с болгарским защитником читайте на "Бомбардире"!

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.11.2015 18:39
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