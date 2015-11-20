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    Игроки «Кубани» подадут в КДК жалобы на клуб из-за задержки зарплаты

    Несколько игроков "Кубани" подготовили письма в КДК РФС с жалобами на задержки зарплат. Как сообщает источник, на данный момент футболисты и персонал клуба не получают положенных им денег уже больше трех месяцев. Помимо этого краснодарская команда до сих пор не расплатилась с рядом своих бывших футболистов, таких как Ивелин Попов, Антон Соснин, Угу Алмейда и Андрей Ещенко.

    Сейчас клуб существует только за счет кредитов, задолженности по которым постоянно увеличиваются. Сообщается, что администрация Краснодарского края не собирается разбираться с долгами клуба. Также отмечается, что возможен вариант распределения власти в "Кубани", при котором бизнесмен Олег Мкртчян самостоятельно погасит все долги желто-зеленых. Но, по слухам, сам Мкртчян не заинтересован в таком ходе развития событий, так как не собирается платить за долги, к накоплению которых он не имеет никакого отношения.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.11.2015 18:13
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +57

      Ganymed1 21 ноября 2015, 13:30

      что за статья мля? по слухам и т.д и т.п.

      0
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      Рейтинг: +550

      Жентус 20 ноября 2015, 19:26

      Что с бомбардиром? Главной страницы нет

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