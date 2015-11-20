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    Ребров: «Со сборной России не поймешь, с кем играть удобнее, а с кем — сложнее»

    Голкипер московского «Спартака» и сборной России Артем Ребров рассказал, против каких соперников на групповом этапе Евро-2016 он бы хотел сыграть в составе национальной команды.

    «Со сборной России не поймешь, с кем играть удобнее, а с кем — сложнее. Этот отборочный цикл показал, что чем нам тяжелее, тем лучше. А вспомните тот же Евро-2012. Обычная группа, но мы не вышли.

    Потому, наверное, хочется средних соперников. Не слабых, но и не совсем сильных. А из личных предпочтений здорово встретиться с Германией. Но опять же: одно дело — сейчас говорить, а вот если она попадется… Будет не слишком приятно осознавать, что, скорее всего, твой удел — бороться только за второе место в группе», - сказал Ребров.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.11.2015 17:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1126

      richi 20 ноября 2015, 18:13

      Выпустили раз на поле, хоть лучше бы и не выпускали.

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