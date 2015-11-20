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    Слуцкий: «Перед паузой в чемпионате почувствовал накопившуюся усталость»

    Главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий рассказал об усталости, которая накопилась у него от совмещения постов.

    «Все проходит волнами, ты не до конца можешь прогнозировать свое состояние. В самый трудный момент, когда были решающие матчи и для клуба, и для сборной, по собственным ощущениям, мне хватало сил. А вот перед паузой в чемпионате, когда у национальной команды оставались только товарищеские матчи, почувствовал накопившуюся усталость. В этом плане я не исключение, порой бывает достаточно тяжело», - отметил Слуцкий.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    20.11.2015 17:27
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