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    Виталий Денисов: «Думаю, «Анжи» будет биться до конца»

    Защитник московского «Локомотива» Виталий Денисов поделился ожиданиями от предстоящей игры против «Анжи» в 16 туре чемпионата России.

    «С такими соперниками всегда тяжелее играть. Не могу сказать, что «Анжи» плохая команда. В первом матче пришлось очень нелегко с их линией нападения. В первые минуты даже не могли разобраться, как нам действовать. Но потом упокоились и начали играть с холодной головой. Команда идет на последнем месте, но, думаю, биться будет до конца.

    Черевченко хочет, чтобы мы сыграли лучше, чем с «Зенитом»? У тренера свое видение футбола, пока с ним не поговорил, не поймешь, какой смысл вкладывается в понятие лучше. Я думаю, это значит исправлять свои ошибки, не допускать их впредь, чтобы игра складывалась легче», - сказал Денисов.

    Источник: «Советский спорт»

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    20.11.2015 16:43
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