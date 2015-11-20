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    Маслов: «К Денисову невозможно применить никаких санкций, он защищен со всех сторон»

    Бывший полузащитник московского «Динамо» Валерий Маслов рассказал о своем отношении к ситуации, которая возникла вокруг опорного хавбека бело-голубых Игоря Денисова.

    «Я уже привык к историям с Денисовым. Его не надо серьезно воспринимать. Может быть, он потом отойдет и извинится, а может, просто останется при своем. Но игрок-то он хороший. Пока у полузащитника всe получается в «Динамо», надо играть и давать ему капитанскую повязку. Вот когда перестанет играть, тогда пусть ищет себе другой клуб, никто ему места в стартовом составе не даст.

    Не нужно создавать вокруг этого футболиста сенсаций. Может, ему просто нравится, когда о нем пишут, интересуются. Пока есть силы – играй спокойно. Он думает, что у него всегда будет получаться держать свой уровень. Честно говоря, если в России этот футболист еще может выделяться, то за рубежом он неконкурентоспособен. Это обыкновенный опорник-троечник.

    А никаких дисциплинарных санкций к нему невозможно применить. Агенты уже все знают и прописывают в контракте любые детали. Денисов защищен со всех сторон. Тренер, который в данной ситуации оказался оскорбленным, даже не может послать его на три буквы. Это тоже неправильно», - отметил Маслов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.11.2015 16:33
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