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    Дедура: «С Аленичевым «Спартак» сможет бороться за чемпионство»

    Бывший защитник московского «Спартака» Игнас Дедура поделился мнением о перспективах Дмитрия Аленичева на посту главного тренера красно-белых.

    «Он играл в старом "Спартаке", знает, как и что нужно делать. С Дмитрием клуб сможет бороться за чемпионство. В этом сезоне уже вряд ли, но в следующем – обязательно. Возвращение в клуб Аленичева, Титова, Ананко – людей, которые ковали славные победы в 90-е годы, – очень хороший знак. Они знают, что такое спартаковский дух, победные традиции. Вот сейчас команду возглавил Дмитрий Аленичев – уже видны проблески спартаковского футбола. "Забегания", "стеночки", красивые голы. Такое не оставляет равнодушным никого. Правда, сейчас не все получается, но нужно время. Все будет у команды хорошо», - сказал Дедура.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.11.2015 15:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +139

      Серёга-Динамовец 20 ноября 2015, 21:27

      Игнас,ты о чём речь ведёшь?Приболел что ли.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 20 ноября 2015, 18:46

      Спартак может бороться за чемпионство пос. Тарасовка.

      -1
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      Рейтинг: +643

      Symbol 20 ноября 2015, 17:37

      ...уже видны проблески спартаковского футбола. "Забегания", "стеночки", красивые голы... Он какие-то другие матчи Спартака смотрит?

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