Платини подал апелляцию в CAS на решение ФИФА отстранить его от футбола

Президент УЕФА Мишель Платини обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) с апелляцией на решение ФИФА временно отстранить его от любой деятельности, связанной с футболом, сообщает AFP.

«Направлена апелляция Платини в CAS, чтобы отменить решение о временном отстранении», - проинформировали адвокаты француза.

Вчера апелляционный комитет ФИФА отклонил жалобы Платини и главы организации Йозефа Блаттера о временном отстранении от футбола.