Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Платини подал апелляцию в CAS на решение ФИФА отстранить его от футбола

    Президент УЕФА Мишель Платини обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) с апелляцией на решение ФИФА временно отстранить его от любой деятельности, связанной с футболом, сообщает AFP.

    «Направлена апелляция Платини в CAS, чтобы отменить решение о временном отстранении», - проинформировали адвокаты француза.

    Вчера апелляционный комитет ФИФА отклонил жалобы Платини и главы организации Йозефа Блаттера о временном отстранении от футбола.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.11.2015 15:30
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7

      Marizza 20 ноября 2015, 19:41

      Фифа - международный преступный синдикат, по случаю устраивающий футбольные матчи

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11