Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Родионов: «Спартак» находится в стадии переговоров с Широковым»

    Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Родионов рассказал о грядущих переменах в стане красно-белых, а также прокомментировал ситуацию, возникшую вокруг полузащитника команды Романа Широкова.

    «Ранее руководство «Спартака» публично объявило о том, что в команде произойдут существенные перемены, в частности ее могут покинуть 5–6 игроков.

    Подобная ситуация в футболе вовсе не носит сенсационного характера. Ибо для того, чтобы улучшить спортивные результаты, усилить потенциал команды, а также, что не менее важно, оздоровить ее микроклимат, подобные шаги в футболе предпринимались не раз. И, как правило, эти меры приводили к желаемому результату.

    Вполне естественно, что такие процессы связаны с переговорами игроков с клубом, дабы найти консенсус. Но это уже информация, которая носит конфиденциальный характер и не озвучивается широкому кругу общественности. Клуб информирует своих болельщиков не о ходе и содержании переговоров, а только об их итогах. Это касается каждого игрока, независимо от его заслуг и популярности.

    В настоящее время клуб ведет переговоры, в том числе и с полузащитником Романом Широковым. Об их окончательном результате мы непременно сообщим как представителям СМИ, так и многочисленным болельщикам «Спартака», - заявил Родионов.

    Источник: ФК «Спартак»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.11.2015 15:13
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1459

      Mariner 20 ноября 2015, 18:28

      Не удивлюсь, если после переговоров Федун выйден со словами: в звезду эту секту. А Рома станет хозяином Спартака, позвонит Миллеру и скажет: задание выполнено и нажмёт на красную кнопку. )))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44

      Wityazz 20 ноября 2015, 15:37

      Каждый сезон перемены в течение сезона, как это всё задолбало!!!! Ну почему так всегда!!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +81

      zeni > Wityazz 20 ноября 2015, 20:39

      Аура Спартаковская такая!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11