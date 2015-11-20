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    Симонян: «В сборной надо играть за страну, а не за деньги»

    Первый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал слова старшего тренера молодежной сборной России Дмитрия Хомухи о нежелании некоторых игроков выступать за национальную команду.

    «Извините за избитую фразу, но в таком случае необходимо проводить воспитательную работу. Прежде всего, этим должны заниматься родители и руководители клубов, тренеры команд. А есть руководители, которые не хотят присылать игроков. Меня однажды попросили обратиться к руководителю одного из клубов с просьбой отпустить игрока. После длительного разговора он мне сказал: "Ну ладно. Вы получите игроков". Вот так сделал одолжение. И как это понимать?

    Не все было плохо в этом плане при прежней системе. Мог ли кто-то из игроков даже подумать отказаться выступать за сборную страны любого уровня? Этого быть не могло. Конечно же, сильно изменился менталитет. Если раньше все с самого раннего возраста считали за честь попасть в сборную Советского Союза, то сейчас задаются вопросом: "А стоит ли мне туда ехать, не стоит?". Все сместилось. Надо играть за страну, а не за деньги», - заявил Симонян.

    Источник: ТАСС

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    20.11.2015 13:40
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3469

      FRZZ 20 ноября 2015, 18:10

      Симонян открыл Америку.....

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 20 ноября 2015, 15:38

      Эти старые... задолбали своим СССР. Можно подумать сборная СССР была Чемпионом(так в СССР и жило в 2 раза больше людей,чем в России). Хотя в Голландии всего 16 Млн

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      Рейтинг: +36

      graf34 20 ноября 2015, 14:50

      К сожалению, жизнь изменилась...

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      Рейтинг: +70

      росс 20 ноября 2015, 13:43

      В сборную Советского Союза им ехать точно не стоит.

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      Рейтинг: +36

      graf34 > росс 20 ноября 2015, 14:51

      Я думаю, таким скоро будет закрыта дверь и в национальную сборную...

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