Ракитич: «В класико нужно быть готовым ко всему»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич поделился своим мнением о предстоящем класико в чемпионате Испании против мадридского «Реала».

«Это совершенно отличается от игр с другими командами. Просто потому что на поле очень много особенных игроков, которые только и ждут от тебя плохого паса или еще какой-нибудь ошибки. Поэтому ты должен быть готов ко всему в любой момент, в любую секунду», – сказал хорват.