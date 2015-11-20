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    Ракитич: «В класико нужно быть готовым ко всему»

    Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич поделился своим мнением о предстоящем класико в чемпионате Испании против мадридского «Реала».

    «Это совершенно отличается от игр с другими командами. Просто потому что на поле очень много особенных игроков, которые только и ждут от тебя плохого паса или еще какой-нибудь ошибки. Поэтому ты должен быть готов ко всему в любой момент, в любую секунду», – сказал хорват.

    Источник: Goal.com

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    20.11.2015 12:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +112

      ESPANOL 20 ноября 2015, 13:03

      Вот именно! А в последнее время именно он и грешит неточными передавами и голевыми потерями мяча, как и Маскерано.

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