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    Саленко: «Украинскую сборную носят на руках за то, что она вышла на Евро, на котором будет 24 участника»

    Бывший нападающий сборных СССР, России и Украины Олег Саленко отметил, что раньше к успехам национальных команд в отборочных раундах к крупным мировым турнирам относились спокойнее.

    «Двадцать лет назад мне посчастливилось пробиться со сборной России на чемпионат мира, где выступало 24 команды, а сейчас носят на руках за то, что сборная Украины вышла на Евро с тем же числом участников. Нет, тогда было более спокойное время. Вот если Украина попадет во Франции в тройку сильнейших, тогда — да. Можно и на руках носить», – приводит слова Саленко dynamo.kiev.ua.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.11.2015 12:20
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +36

      graf34 20 ноября 2015, 19:20

      Правильно сказал... Мельчаем...

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      Рейтинг: +22

      Igreks 20 ноября 2015, 17:48

      оооууу. дивлюсь кацапы негодують)))) ахах.

      0
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      Рейтинг: -305

      Недовольный > Igreks 20 ноября 2015, 18:41

      Если ты не понял(а ты не понял,и это не удивительно, ты ж хохольчик)то он троллит вашу бендеровскую шайку)речь о том что когда он пробился со сборной России на ЧМ,их ни кто не носил на руках,т.к это не считалось чем то великим в те времена,а вы своей сборной разве что яйца не вылизали за аналогичное достижение произошедшее уже сейчас.Но для укропов это норма,ахаха))

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      Рейтинг: +367

      Клим Чугункин. 20 ноября 2015, 12:40

      Длшя рагулей это предел мечтаний.

      -1
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