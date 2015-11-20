«Ницца» - «Лион». Смотреть онлайн

«Ницца» и «Лион» откроют своим пятничным матчем 14-й тур французского чемпионата. Обе команды идут в первой части турнирной таблицы. «Лион» идет вторым, а «Ницца» - шестой. При этом, очковое отставание составляет лишь четыре очка.

У читателей "Бомбардира" есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет "НТВ-Плюс", и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча «Ницца» - «Лион», выбрать вкладку "видео" и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи - в 22:30.