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    Деулофеу может вернуться в «Барселону» из «Эвертона»

    Полузащитник «Эвертона» Жерар Деулофеу по окончании текущего сезона может вернуться в «Барселону».

    «Барселона» может воспользоваться опцией обратного выкупа. Если это произойдет, то мы ничего не сможем поделать. Но в этом аспекте можно вести речь о следующем лете, а не о январе. Я доволен приобретением Деулофеу. Мы получили по выгодной цене игрока уровня «Барселоны», - считает главный тренер «Эвертона» Роберто Мартинес.

    Напомним, что прошлым летом «Эвертон» выкупил хавбека за 4,2 миллиона фунтов с контрактом до 2018 года. «Барселона» имеет право обратного выкупа игрока по окончании сезона за 6,3 миллиона фунтов или летом 2017 года за 8,4 миллиона фунтов. В текущем сезоне Деулофеу провел 10 матчей в составе «Эвертона», забив в них один гол и записав на свой счет шесть результативных передач.

    Источник: Daily Mail

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    20.11.2015 11:02
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