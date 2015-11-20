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    «Локомотив» присматривается к самому дорогому футболисту Белоруссии

    Московский «Локомотив» обратил внимание на центрального защитника БАТЭ Дениса Полякова. Считается, что 24-летний игрок сборной Белоруссии является самым дорогим футболистом в истории национального чемпионата. За его трансфер БАТЭ заплатил солигорскому «Шахтеру» в 2012 году 600 тысяч долларов.

    В своей карьере в составе БАТЭ Поляков провел 127 матчей, забив в них пять мячей и отдав 6 результативных передач. В сборной Белоруссии на его счету значится 14 матчей. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста оценивается в 1,5 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.11.2015 10:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +268

      BorisoW 20 ноября 2015, 15:37

      Лимит убрать,широкоденисовы и 100 000 стоить не будут....

      -2
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      Рейтинг: +14

      Doberman_07 20 ноября 2015, 11:22

      Прочитал "к самому дорогому игроку "Боруссии""

      -1
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      Рейтинг: +82

      STALKER27 > Doberman_07 20 ноября 2015, 14:10

      то же самое :-)

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