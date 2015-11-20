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    Джикия: «В каждом матче настраиваюсь на победу»

    Защитник «Амкара» Георгий Джикия, который в день матча с «Рубином» будет праздновать свой 22-й день рождения, признался, что этот факт никак не повлияет на его настрой на игру.

    «Готов на 100 процентов. На каждый матч настраиваюсь максимально и прикладываю все усилия для победы, не важно «Рубин» это или любой другой клуб.

    Никакого сюрприза не готовлю, на настрой по-особому не влияет, как всегда настраиваемся на победу. Да и особой принципиальности мой день рождения не добавляет, все-таки день рождения – это день рождения, а игра есть игра, эти два события не должны влиять друг на друга», - признался Джикия.

    Матч 16-го тура российской Премьер-лиги «Амкар» - «Рубин» состоится в субботу, 21 ноября, в 12:00 по московском времени.

    Источник: ФК «Амкар»

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    20.11.2015 10:31
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