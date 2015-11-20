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    Скауты «Челси» просматривали форварда «Бока Хуниорс»

    Форвард «Бока Хуниорс» Хонатан Кальери вошел в сферу интересов лондонского «Челси». Уже в ближайшее трансферное зимнее окно англичане готовы будут сделать предложение о покупке 22-летнего аргентинца. Он должен заменить арендованного у «Монако» Радамеля Фалькао, в случае его ухода из «Челси». Скауты уже побывали на товарищеском матче «Боки» против мексиканского клуба «Пуэбла» (0:1).

    Известно, что футболист также входит в возможные трансферные листы «Арсенала», «Сток Сити» и «Интера». Стоит отметить, что в нынешнем сезоне Кальери имеет на своем счету 21 забитый мяч, а также 11 результативных передач во всех турнирах своей команды. По данным Transfermarkt трансферная стоимость футболиста оценивается в 7,5 миллионов евро.

    Источник: ESPN

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    20.11.2015 09:15
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