Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Монтоливо: «Михайлович идеальный тренер для «Милана»

    Полузащитник «Милана» Риккардо Монтоливо уверен, что на данный момент главный тренер команды Синиша Михайлович является идеальным вариантом для выведения красно-черных на качественно новую ступень.

    «Я считаю, что Михайлович улучшил игру «Милана» практически во всех компонентах, которые раньше были нашим слабым местом. Он один из лучших тренеров в Италии на данный момент. И я считаю, что он идеальный специалист для «Милана». Все понимают, что тренировать такую команду всегда непросто, а уж тем более – выводить ее из такой сложной ситуации», - считает Монтоливо.

    На данный момент «Милан» занимает шестое место в турнирной таблице серии А. После 12 матчей на счету команды Михайловича 20 очков.

    Источник: Tuttomercatoweb

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.11.2015 07:33
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +639

      MrVanes-Zenit 20 ноября 2015, 09:52

      Что ж, такие слова должны быть приятны тренеру
      Удачи Милану!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11