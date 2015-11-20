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    Колыванов: «Баджо - футболист божественный»

    Бывший игрок итальянских клубов "Фоджа" и "Болонья" Игорь Колыванов вспомнил о своем знакомстве с полузащитником сборной Италии Роберто Баджо.

    «Скромнее парня не знаю! Он даже интервью стеснялся давать. Но футболист божественный. Техничный, не жадный. Работал очень много. Нанял личного физиотерапевта из-за больных коленей. Доиграл до 36 лет – в той серии А, где могучая оборона! В сборной Италии защита была такая, что за весь отборочный цикл пропускали три-четыре мяча.

    В раздевалке Баджо вел себя тише всех. В наушничках, слушал музыку. Охоту любил. В Аргентину ездил – охотиться на буйволов. Но это не моя тема. Не представляю, как можно животных убивать. При этом Роберто – буддист. Но ни в чем это не проявлялось. Вот шутил наравне со всеми, в Италии любят приколы – тренера обдать ледяной водой… Роберто не отставал. Тренировки начинались в девять утра. Подъем в полвосьмого. Бредешь вялый, и тут на тебя с верхнего этажа валится пакет с водой. Лучший способ встряхнуться», - вспоминает Колыванов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.11.2015 06:56
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